Kia зарегистрировала еще один товарный знак в России

Южнокорейская Kia Corporation зарегистрировала в России товарный знак «KIA. КИА проверено с пробегом». Заявку на регистрацию подали в Роспатент 6 сентября 2024 года из Южной Кореи, передает ТАСС.

Товарный знак регистрируется по классу №42 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Он включает услуги по обеспечению качества, а также по сертификации подержанных автомобилей. Срок действия товарного знака в РФ истекает 6 сентября 2034 года.

В апреле Роспатент зарегистрировал товарные знаки Kia, которые будут действовать до 24 июля 2034 года. Корейское агентство «Рёнхап» сообщало, что Kia включила Россию в план продаж на 2025 год и планировала реализовать в стране 50 тыс. машин. Автодилеры допускали, что Kia возобновит импорт внедорожников в Россию.