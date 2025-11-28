Бельгия спорит с Брюсселем

Бельгия отказалась передать Украине замороженные активы России без обязательств от ЕС. В ответ Еврокомиссия обвинила официальный Брюссель в удержании прибыли от замороженных российских резервов в €140 млрд, пишет Politico со ссылкой на источники. Бельгийское правительство, свою очередь, отказывается использовать российские активы из Euroclear в качестве гарантии репарационного кредита Киеву. В письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр страны Барт Де Вевер предупредил, что план ЕС фактически заблокирует возможность мирного соглашения. По его словам, из российских активов лучше сделать разменную монету, чтобы усадить Москву за стол переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер

Фото: Yves Herman / Reuters премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер

Фото: Yves Herman / Reuters

Согласие на требования ЕС и изъятие средств РФ из депозитария спровоцирует уход из Европы международных активов, считает заместитель гендиректора финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов: «Есть риск того, что из-за экспроприации может сорваться диалог о мирном соглашении. Поэтому чиновники из Европы хотят как можно скорее получить денежные средства, чтобы этот пункт, возможно, уже не фигурировал в проекте документа. Не исключено, что скорость и поспешность связаны именно с тем, что они хотят успеть как можно быстрее юридически оформить использование российских активов. Может быть, американская сторона еще не успела среагировать на это и даже пока словесно не обозначила намерение добавить этот пункт. Так что европейские политики стараются как можно быстрее между собой договориться. Но правительство Бельгии справедливо замечает, что это достаточно сильное решение со стороны политиков, но слабое — со стороны экономистов. Оно может привести к большому оттоку капитала из Европы, которая и так сейчас переживает сложные времена. Экономическая стабильность континента может быть достаточно сильно нарушена, если эта экспроприация все-таки состоится».

Правительство Бельгии взимает корпоративный налог в 25% с прибыли от дохода по российским активам из Euroclear, напоминает Politico. При этом, как отмечают аналитики, только в прошлом году он составил выше €1,5 млрд. Бельгии есть что терять, поэтому она не будет спешить с разморозкой средств ради кредитов Украине, полагает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «Здесь есть свои особенности. Они связаны с местом в современной финансовой системе Бельгии, точнее, европейского центрального депозитария Euroclear. Наряду с люксембургским Clearstream у него уникальная роль на современном рынке ценных бумаг. Это два глобальных центральных депозитария ценных бумаг, и на Euroclear приходится больше таких активов. Естественно, Бельгия как довольно небольшое европейское государство весьма зависит от того, чтобы эмитенты выпускали ценные бумаги через систему Euroclear, чтобы компании, суверенные государства покупали их через него. И если доверие к стране будет подорвано, а такое прямое изъятие активов, как и опосредованное, несет такие риски, то это станет довольно существенным вредом для этого государства. Например, если позиции в Euroclear начнут ликвидироваться, бумаги — продаваться, а крупные корпорации или суверенные государства будут забирать свои активы из депозитария.

Дело здесь скорее не в каком-то неимоверном уважении к международному праву и правам собственности, а в довольно прагматическом понимании, что это изъятие активов, ничего Бельгии не давая, может очень серьезно ей навредить.

У остальных европейских стран, тем более у Еврокомиссии, представляющей не отдельные государства, а Европейский союз как объединение, может быть совершенно иной подход. При этом нежелание изымать активы не мешает Бельгии в каком-то смысле ими пользоваться: корпоративные налоги, прочие возможные сборы все равно взымаются».

Позиция страны подрывает шансы на согласование условий выдачи кредита Украине к 18 декабря, когда состоится саммит лидеров ЕС, пишут западные СМИ. В то же правительство Бельгии опасается, что Россия потребует свои деньги обратно, если не окажется проигравшей на поле боя. Как конфликт официального Брюсселя с некоторыми странами ЕС влияет на мирные переговоры? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с политологом Ильей Гращенковым:

«Брюссель против Брюсселя — это хорошее определение того, что происходит.

Потому что действительно есть брюссельская бюрократия, она действует из своей логики. Она обычно медлительна, аполитична и как раз не рассматривает в моменте то, что происходит: идут ли мирные переговоры, нужно ли делать уступки, следует ли помочь Дональду Трампу и так далее. У них есть своя логика декретов и указов. А есть Брюссель политический — это центр Европы, который, конечно, завязан и на США, и на Трампа лично, и на все происходящее. И это своего рода естественный конфликт, который будет иметь определенные последствия, потому что ЕС в последние годы слишком долго руководствовался бюрократической практикой, которая во многом и завела его в нынешнее положение».

“Ъ FM” направил запрос в Еврокомиссию с просьбой подтвердить или опровергнуть содержание статьи Politico, а также разъяснить, какие рычаги давления на Бельгию есть у ЕС в контексте участия страны в кредитовании Украины.

Леонид Пастернак