Глава РФПИ Дмитриев назвал день приезда Уиткоффа в Москву важным для мира

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что 2 декабря — это важный день для мира. Сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен прилететь в Москву.

«Команда, которая разработала мирное соглашение президента Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине»,— уточнил господин Дмитриев в соцсети X.

В Москве Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным. Основная тема переговоров — мирное урегулирование на Украине. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встреча состоится во второй половине дня. Основная ее часть пройдет в закрытом формате, прессе покажут лишь первые кадры беседы.

30 ноября в Майами состоялись переговоры американской и украинской делегаций по той же теме. Целью встречи было согласование пунктов мирного плана США. Один из участников переговоров — госсекретарь США Марко Рубио — назвал их продуктивными, однако признал, что стороны продолжат усиленную работу по урегулированию.

