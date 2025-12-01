От Майами до Москвы

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетит Россию с визитом, целью которого обе стороны называют обсуждение американского плана урегулирования ситуации на Украине. Переговоры в Кремле станут первым российско-американским контактом высокого уровня после саммита в Анкоридже, демонстрирующим готовность Москвы и Вашингтона продолжать работу над мирным соглашением по Украине. Состоявшаяся 30 ноября в Майами встреча членов администрации США с делегацией Украины оставила нерешенными ключевые вопросы территориального размежевания и гарантий безопасности, от которых зависит будущее украинского мира.

Новая встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом должна прояснить, в какой степени последняя версия мирного плана США соответствует договоренностям Анкориджа и отвечает интересам Москвы

О намеченных на 2 декабря переговорах Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом сообщил 1 декабря на брифинге в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра»,— подтвердил он, добавив, что начало встречи в Кремле, запланированной на вторую половину вторника, пройдет в открытом режиме.

Представитель Кремля не стал уточнять, будет ли сделано заявление по итогам встречи. Он также пресек попытку западных СМИ предвосхитить ход переговоров и их тематику. Так, отвечая на вопрос агентства Reuters, есть ли в мирном плане США по Украине пункт о ее невступлении в НАТО, Дмитрий Песков осадил наседавшего на него репортера:

«Вы предлагаете вести обсуждение с Reuters, а не с Уиткоффом? В данном случае Уиткофф гораздо более импонирует».

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что в рамках подготовки к российско-американским контактам Владимир Путин проведет «несколько совещаний непубличного характера».

Первые сообщения о предстоящей поездке американских переговорщиков в Москву появились сразу после завершения прошедших 30 ноября в Майами (штат Флорида) закрытых консультаций представителей администрации США с украинской делегацией, которую впервые возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По информации телеканала CNN, американо-украинские контакты, местом проведения которых был выбран гольф-клуб Стивена Уиткоффа, проходили «жестко, но конструктивно».

Агентство AFP, ссылаясь на «высокопоставленный источник», осведомленный о ходе диалога, сообщило, что на встрече в Майами американская сторона настаивала на согласовании окончательных формулировок мирного плана президента Трампа, с которыми представители администрации США могли бы отправиться на переговоры в Москву.

«Основная проблема связана с формулировками по поводу территорий»,— сообщил собеседник агентства, сделав акцент на том, что «американцы рассматривают себя исключительно как посредников», а не как сторону, поддерживающую Киев.

Подводя итоги встречи, госсекретарь США Марко Рубио, принимавший в ней участие вместе со спецпосланником Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, назвал ее «очень продуктивной и полезной сессией, на которой был достигнут дополнительный прогресс». «Мы по-прежнему реалистично оцениваем, насколько это сложно, но настроены оптимистично»,— оценил ход переговорного процесса глава американской делегации. Кроме того, Марко Рубио указал на то, что дальнейшие переговоры необходимо вести с российской стороной, которая «должна быть частью уравнения», в связи с чем «Уиткофф отправляется в Москву».

Перед переговорами в Майами глава американской дипломатии сформулировал основные задачи дальнейшего переговорного процесса по Украине, как его представляет администрация США. По его словам, долгосрочное урегулирование не сводится к прекращению войны и должно включать создание механизма, позволяющего сохранить Украину «независимой и суверенной» и имеющей гарантии невозможности возникновения новых конфликтов после наступления мира.

«Речь идет не только о прекращении боевых действий. Речь также идет об условиях обеспечения долгосрочного процветания Украины»,— заявил госсекретарь США.

Несмотря на обтекаемые формулировки Марко Рубио, ушедшего от обсуждения конкретных условий будущего мирного плана, его заявления в Майами свидетельствуют о заметных переменах в американском подходе к украинскому урегулированию, произошедших в последние месяцы.

Во-первых, в Вашингтоне больше не требуют от Москвы немедленного прекращения огня, во-вторых, американская сторона уже не пытается установить жесткие сроки установления мира.

«Предстоит еще много работы. Это деликатные вопросы, это сложно. Есть много меняющихся элементов»,— признал Рубио.

Как отмечает газета Financial Times со ссылкой на украинские источники, самые трудные пункты американского мирного плана отложены для дальнейшего обсуждения. Это территориальные вопросы, гарантии безопасности и формулировки, касающиеся стремления Украины войти в НАТО.

В свою очередь, возглавлявший украинскую делегацию в Майами Рустем Умеров после завершения встречи анонсировал продолжение американо-украинских консультаций и работу над согласованием совместного рамочного решения. И добавил, что в Майами произошло сближение украинской и американской позиций.

Между тем запланированные переговоры в Москве приобретают особое значение в связи с тем, что это будет первый российско-американский контакт высокого уровня после саммита президентов США и России в Анкоридже, на котором были достигнуты принципиальные общие договоренности об условиях будущего украинского мира.

Выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, президент Путин заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст пока не обсуждался. Российский президент высказал предположение, что администрации США не удается получить согласие Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор мечтают нанести России «стратегическое поражение».

В связи с этим предстоящие переговоры в Кремле позволят ответить на ключевой вопрос — в какой степени мирный план США в его нынешнем виде, учитывая его переработку после консультаций администрации США с Киевом и его европейскими союзниками, соответствует договоренностям Анкориджа и отвечает интересам Москвы, пока не решившей задачи СВО.

Сергей Строкань