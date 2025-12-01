Кремль: Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря

Российско-американские контакты состоятся в Москве 2 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. В понедельник Владимир Путин также проведет непубличные совещания в свете подготовки к встречам с американскими переговорщиками, сообщил пресс-секретарь президента.

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Кремле (август 2025 года)

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Кремле (август 2025 года)

Фото: пресс-служба президента РФ

«У президента также есть совещания сегодня непубличного характера в рамках подготовки к завтрашним российско-американским контактам»,— сказал господин Песков.

По словам Дмитрия Пескова, встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом запланирована на вторую половину дня вторника.

Агентство AFP со ссылкой на источники передавало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направится в Москву 1 декабря.

30 ноября в Майами прошли переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного мирного плана идет хорошо. CNN со ссылкой на источник передавал, что на переговорах обсуждался в том числе сценарий мирного урегулирования, при котором Киев фактически лишится возможности вступить в НАТО.

Анастасия Домбицкая