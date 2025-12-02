На Кубани регистрацию прошли 732 гостевых дома

Доля нелегальных средств размещения на юге страны, по оценке вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, достигает половины рынка. Как сообщает РБК Ростов, столь высокая концентрация «серых» объектов, по ее словам, приводит к потерям среди легальных отельеров и снижает качество услуг для туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госпожа Абрамченко напомнила, что федеральные власти продолжают курс на легализацию сектора. В рамках принятого закона о гостевых домах в 2025–2027 годах владельцам частных жилых домов разрешено принимать отдыхающих в экспериментальном режиме. Сейчас в проекте участвуют 17 субъектов и федеральная территория «Сириус»; в ближайшее время к ним намерены присоединиться Адыгея и Нижегородская область.

С 2026 года размещать рекламу на агрегаторах смогут только объекты, прошедшие регистрацию. Законодатели рассчитывают, что эта мера подтолкнет владельцев нелегальных гостиниц к «обелению» бизнеса. Согласно данным региональных реестров, в Краснодарском крае официально зарегистрировано 732 гостевых дома, в Ставропольском — 113, в Ростовской области — 33. В Дагестане, как уточняется, пока нет ни одного легализованного объекта.

К предъявляемым требованиям относятся ограничение номерного фонда до 15 номеров, обеспечение круглосуточной подачи воды, наличие отопления и вентиляции, установка датчиков дыма и средств пожаротушения, наличие окон, санузлов и помещений для приема пищи.

Власти Краснодарского края ранее заявили, что рассчитывают вывести из тени около 5 тыс. гостевых домов. Глава ЗСК Юрий Бурлачко подчеркивал, что легализация сектора позволит повысить уровень защиты потребителей и увеличить поступления в региональный и муниципальные бюджеты.

Вячеслав Рыжков