Хинштейн рассказал о повторных сертификатах для дважды потерявших жилье курян

Для жителей курского приграничья, чей новый дом подвергся разрушению в результате атак ВСУ, предусмотрено повторное право на жилищный сертификат. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«(Есть.—“Ъ”) возможность использования сертификата на строительство дома хозяйственным способом, организации службы социальных риелторов»,— рассказал губернатор на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

Господин Хинштейн добавил, что граждане активно получают сертификаты на новое жилье. Установлены выплаты в размере 65 тыс. руб. для граждан, лишившихся своего имущества, добавил он.

Выдача сертификатов жителям приграничья Курской области началась в августе 2024 года. В феврале правительство выделило около 40 млрд руб. на ежемесячные выплаты жителям региона, потерявшим свое жилье в результате боевых действий. По словам Владимира Путина, выплата в размере 65 тыс. руб. позволяет «начать ремонты, приобретать дополнительное имущество».