Выплату в 65 тыс. рублей получили более 113 тыс. жителей курского приграничья

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что ежемесячные выплаты в 65 тыс. руб. получают уже 113 тыс. жителей приграничья региона. По его словам, которые приводит ТАСС, на реализацию выплат уходит около 7,3 млрд руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Выплату в 65 тыс. руб. президент Владимир Путин ввел в середине февраля 2025 года. Она позволит «начать ремонты, приобретать дополнительное имущество», пояснял президент. Он указывал, что средства будут начисляться жителям до полного освобождения региона от украинских формирований. 20 мая, посещая Курскую область, президент принял решение продлить реализацию выплат до того момента, пока эвакуированные из приграничья не вернутся в свои дома.

Правительство дважды сообщало о выделении средств на реализацию выплат. 20 февраля было выделено 40 млрд руб., 2 апреля — еще 16 млрд руб.

Полина Мотызлевская