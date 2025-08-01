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Свердловчане смогут проголосовать за достояние Среднего Урала до декабря

Жители Свердловской области смогут до 1 декабря выбрать достояние Среднего Урала, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Выбрать его можно из 15 вариантов.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на статус достояния Среднего Урала претендуют:

  • Исторический сквер;
  • Мемориал «Черный тюльпан»;
  • Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову;
  • Спортивный комплекс «Динамо»;
  • коллектив «Уральские пельмени»;
  • Уральский федеральный университет (УрФУ).

Помимо этого в список конкурса вошли:

  • Уральский добровольческий танковый корпус;
  • музей разведчика Николая Кузнецова в Талице;
  • Артинская коса;
  • Белоярская атомная станция;
  • ансамбль народных инструментов Верх-Нейвинские ложкари;
  • живописная Синяя гора;
  • Нижнетагильский подносный промысел;
  • Парк Сказов;
  • Свердловская железная дорога;

Претендентов на конкурс выбрала из 110 заявленных объектов экспертная комиссия Общественной палаты. В этом году конкурс посвящен 80-летию Победы и году защитника отечества.

Проголосовать можно на портале Госуслуг. Выбрать можно до пяти вариантов из предложенных. Церемония награждения пройдет 17 января в день рождения Свердловской области.

Напомним, конкурс проходит в четвертый раз. В прошлом году статус достояния Среднего Урала получил ирбитский мотоцикл «Урал», которому отдали больше всего голосов. В пятерку вошли также музейный комплекс в Верхней Пышме, парк «Оленьи ручьи», «Сказы» Павла Бажова и Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн.

Анна Капустина

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