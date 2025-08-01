Свердловчане смогут проголосовать за достояние Среднего Урала до декабря

Жители Свердловской области смогут до 1 декабря выбрать достояние Среднего Урала, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Выбрать его можно из 15 вариантов.

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В Екатеринбурге на статус достояния Среднего Урала претендуют:

Исторический сквер;

Мемориал «Черный тюльпан»;

Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову;

Спортивный комплекс «Динамо»;

коллектив «Уральские пельмени»;

Уральский федеральный университет (УрФУ).

Помимо этого в список конкурса вошли:

Уральский добровольческий танковый корпус;

музей разведчика Николая Кузнецова в Талице;

Артинская коса;

Белоярская атомная станция;

ансамбль народных инструментов Верх-Нейвинские ложкари;

живописная Синяя гора;

Нижнетагильский подносный промысел;

Парк Сказов;

Свердловская железная дорога;

Претендентов на конкурс выбрала из 110 заявленных объектов экспертная комиссия Общественной палаты. В этом году конкурс посвящен 80-летию Победы и году защитника отечества.

Проголосовать можно на портале Госуслуг. Выбрать можно до пяти вариантов из предложенных. Церемония награждения пройдет 17 января в день рождения Свердловской области.

Напомним, конкурс проходит в четвертый раз. В прошлом году статус достояния Среднего Урала получил ирбитский мотоцикл «Урал», которому отдали больше всего голосов. В пятерку вошли также музейный комплекс в Верхней Пышме, парк «Оленьи ручьи», «Сказы» Павла Бажова и Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн.

Анна Капустина