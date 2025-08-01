Свердловчане смогут проголосовать за достояние Среднего Урала до декабря
Жители Свердловской области смогут до 1 декабря выбрать достояние Среднего Урала, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Выбрать его можно из 15 вариантов.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге на статус достояния Среднего Урала претендуют:
- Исторический сквер;
- Мемориал «Черный тюльпан»;
- Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову;
- Спортивный комплекс «Динамо»;
- коллектив «Уральские пельмени»;
- Уральский федеральный университет (УрФУ).
Помимо этого в список конкурса вошли:
- Уральский добровольческий танковый корпус;
- музей разведчика Николая Кузнецова в Талице;
- Артинская коса;
- Белоярская атомная станция;
- ансамбль народных инструментов Верх-Нейвинские ложкари;
- живописная Синяя гора;
- Нижнетагильский подносный промысел;
- Парк Сказов;
- Свердловская железная дорога;
Претендентов на конкурс выбрала из 110 заявленных объектов экспертная комиссия Общественной палаты. В этом году конкурс посвящен 80-летию Победы и году защитника отечества.
Проголосовать можно на портале Госуслуг. Выбрать можно до пяти вариантов из предложенных. Церемония награждения пройдет 17 января в день рождения Свердловской области.
Напомним, конкурс проходит в четвертый раз. В прошлом году статус достояния Среднего Урала получил ирбитский мотоцикл «Урал», которому отдали больше всего голосов. В пятерку вошли также музейный комплекс в Верхней Пышме, парк «Оленьи ручьи», «Сказы» Павла Бажова и Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн.