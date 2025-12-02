В Сочи проведут учебные стрельбы на двух площадках 2 декабря

Власти Сочи предупредили жителей и гостей курорта о проведении учебных стрельб 2 декабря. По информации городской администрации в официальном Telegram-канале, тренировки запланированы с 9:00 до 12:00 в районе села Пластунка, а также с 9:00 до 13:00 и повторно с 17:00 до 18:00 на территории Морского порта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Перед началом каждой серии тренировок для населения будет включено речевое оповещение. В мэрии отметили, что мероприятия являются плановыми и направлены на отработку действий военных подразделений, обеспечивающих безопасность на территории региона.

Одновременно сообщается о работе сил противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным военного ведомства, атакам подвергались несколько регионов: над Брянской областью было сбито 14 аппаратов, над Краснодарским краем — восемь, над Республикой Крым — шесть, над Волгоградской областью — пять. Также перехваты зафиксированы в Чеченской Республике (четыре), Ростовской области (два), Орловской, Липецкой и Тверской областях — по одному аппарату. Еще три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря.

Власти подчеркивают, что учения и усиленная работа сил ПВО являются необходимыми мерами для обеспечения безопасности жителей и гостей Сочи, и просят горожан сохранять спокойствие в период проведения тренировок.

Ночью в крае сообщали об угрозе атаки БПЛА, в связи с чем воздушная гавань Сочи ввела ограничения на прием и отправку судов. Меньше чем через час аэропорт вновь работал в привычном режиме.

Мария Удовик