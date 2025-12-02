В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Краснодара и Сочи. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ограничения на работу аэропорта Сочи были введены около 22:51, их отменили в 23:43. За это время на запасной аэродром ушли три самолета.

Ограничения на прилет и вылет в аэропорту Краснодара ввели в 05:30, сняли их в 07:18. Согласно действующему расписанию, аэропорт краевого центра принимает и отправляет рейсы в период с 09:00 до 19:00.

По данным представителя Росавиации, экипажи воздушных судов, службы терминалов и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 2 декабря дежурными средствами ПВО над регионами России перехватили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Среди них 8 — над Краснодарским краем, 3 — над акваторией Черного моря и 6 — над территорией Республики Крым. Информация о разрушениях на территориях регионов на данный момент не поступала.

Алина Зорина