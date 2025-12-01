Нетаньяху получил предложение Трампа встретиться в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент предложил господину Нетаньяху встретиться в Белом доме «в ближайшем будущем». Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В заявлении не уточняется точная дата встречи. Возможный визит в США станет для Биньямина Нетаньяху пятым с момента вступления господина Трампа в должность президента в январе, отмечает The Times of Israel.

«Во время беседы два лидера подчеркнули важность и приверженность разоружению ХАМАС и демилитаризации сектора Газа, а также обсудили расширение мирных соглашений»,— следует из заявления канцелярии.

Телефонный звонок состоялся после того, как Дональд Трамп предостерег Израиль от дестабилизации обстановки в Сирии. «Очень важно, чтобы Израиль поддерживал прочный и искренний диалог с Сирией и чтобы не происходило ничего, что могло бы помешать превращению Сирии в процветающее государство»,— написал американский президент в Truth Social.

12 ноября господин Трамп попросил президента Израиля Ицхака Герцога прекратить уголовное преследование Биньямина Нетаньяху по нескольким уголовным делам — о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Официальное прошение о помиловании израильский премьер направил Ицхаку Герцогу 30 ноября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Премьер Израиля просит о помиловании без раскаяния».