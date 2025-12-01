Суд Сочи рассмотрит ходатайство продюсера «Ласкового мая» о пересмотре дела

Хостинский районный суд Сочи в четверг рассмотрит ходатайство продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина о пересмотре дела по авторским правам на песни группы, включая «Белые розы» и «Седую ночь», которые ранее суд признал за наследниками Юрия Шатунова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Андрей Разин подал обращение через представителя о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Это произошло до того, как продюсера объявили в розыск.

Ранее Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Андрея Разина на решение о признании прав на композиции группы за наследниками Юрия Шатунова. Хостинский суд Сочи по иску детей певца признал за ними права на 23 песни «Ласкового мая», в том числе на хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

Алексей Разин заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката семьи Юрия Шатунова, следствие считает, что продюсер длительное время использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. МВД объявило Андрея Разина в розыск.

Алина Зорина