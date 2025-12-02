Чиновники навалятся на обертки от подарков

Зависшая мусорная реформа заставила регуляторов тщательнее контролировать локальный порядок в отрасли в праздники, когда резко – до 50% — прирастает объем твердых коммунальных отходов (ТКО), и не все регоператоры справляются с нагрузкой. Чтобы не допустить социального недовольства, Минприроды предложило создать региональные рабочие группы для контроля вывоза мусора, а ППК «Российский экологический оператор» напомнил о штрафах за нарушения. Для участников рынка основными — и системными — рисками, впрочем, остаются недоинвестирование в переработку, дефицит техники и сотрудников, и эта проблема носит скорее постоянный, а не «праздничный» характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Кузнецов, Коммерсантъ Фото: Сергей Кузнецов, Коммерсантъ

В координационном центре правительства состоялось заседание штаба по организации системы обращения с ТКО, где обсуждался новогодний пик поступления отходов и методические рекомендации Минприроды и ППК РЭО регионам. Среди них — создание рабочих групп из руководителей регоператоров, глав городских округов и «смежников», руководить которыми должны чиновники не ниже регионального министра. Им рекомендовано заняться инвентаризацией мест накопления отходов и выявлением проблемных мест, включая осмотр специализированной автотехники (машины с износом более 70% будут включаться в группу риска), синхронизацией графиков работы ответственных служб и мониторингом жалоб, соцсетей и СМИ «для своевременного реагирования» — при этом подтверждающие решение проблемы документы должны направляться заявителю «в течение часа». «Прошу регионы включиться в подготовку заранее, а именно актуализировать графики вывоза, предусмотреть резервы техники и персонала, усилить контроль за площадками накопления»,— отметил замминистра природных ресурсов Денис Буцаев.

ППК РЭО, в свою очередь, будет мониторить работу регоператоров. Как заявили “Ъ” в компании, в среднем рост объемов ТКО может составлять от 15% до 30%, а в некоторых локациях — до 50% и более.

К проблемным, например, относятся крупные туристические центры, курортные зоны, а также города с высокой плотностью застройки и территории с развитой дачной инфраструктурой. Несоблюдение регионами и регоператорами утвержденных правил и методических рекомендаций по обращению с ТКО, в том числе в праздничные дни, может повлечь за собой различные виды ответственности — так, нарушение сроков накопления и вывоза ТКО может обойтись должностным лицам в 30–40 тыс. руб., юрлицам — в 250–350 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Могут быть применены и иные санкции, «вплоть до расторжения контрактов в случае систематических и грубых нарушений».

Впрочем, как отмечает заместитель гендиректора группы «Эколайн» Елена Вишнякова, регионы уже имеют четкие и отработанные схемы по обработке пика ТКО в праздники, и проблема вывоза мусора носит скорее системный характер — регоператорам не хватает спецтехники и мусоровозов (см. “Ъ” от 29 апреля), а также сотрудников: «На водителей нужных категорий и опыта большой спрос, а в отрасли предлагается неконкурентная зарплата».

Отметим, усилением активности де-факто власти пытаются не допустить социального недовольства — ранее Госдуме пришлось продлить действие временных объектов ТКО из-за нехватки необходимой инфраструктуры для переработки отходов. В ходе обсуждения законопроекта депутаты предъявили Минприроды претензии, заявив о провале мусорной реформы (см. “Ъ” от 5 ноября и от 19 ноября).

Анна Королева, Олег Сапожков