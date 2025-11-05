Отходы свалили вправо

В условиях дефицита мощностей по переработке отходов в ряде субъектов РФ правительство может до 1 января 2028 года отложить закрытие мусорных полигонов, введенных в эксплуатацию до 2019 года,— соответствующий законопроект разработан Омской областью при поддержке Минприроды. При этом подход к тем, кто не успел создать нужную инфраструктуру, заметно ужесточат: регионы обяжут доказать необходимость работы старых свалок и взять на себя обязательства по строительству новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Впрочем, как указывают эксперты, двух лет для выправления ситуации может быть недостаточно, а постоянное продление «переходного периода» создает риски для нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Экологический» вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал паузу в сворачивании старых мусорных полигонов, но потребовал персональной ответственности региональных властей за разворачивание за это время новых мощностей по переработке

«Экологический» вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал паузу в сворачивании старых мусорных полигонов, но потребовал персональной ответственности региональных властей за разворачивание за это время новых мощностей по переработке

Заксобрание Омской области внесло в Госдуму проект закона (№1026459-8), в соответствии с которым предлагается продлить до 1 января 2028 года эксплуатацию мусорных полигонов, не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Изменения потребуется внести в законы «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды». Документ включен в примерную программу Госдумы на ноябрь 2025 года. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева “Ъ” сообщили, что поддерживают принятие этого законопроекта.

Напомним: в начале мусорной реформы предполагалось, что полигоны, введенные в эксплуатацию до 2019 года и не имеющие проектной документации, без которой внесение в ГРОРО невозможно, должны быть закрыты или модернизированы до 1 января 2023 года. Однако действие таких полигонов в рамках «переходного периода» продлили до 1 января 2026 года. По данным ФГИС учета ТКО, на сегодняшний день в России насчитывается 1175 объектов захоронения и хранения отходов, существовавших до 2019 года. Из них 850 — действующие.

Авторы законопроекта предлагают установить «жесткие сроки создания замещающей инфраструктуры». Регионы, которые не смогут выполнить требования, «будут решать проблемы самостоятельно в режиме чрезвычайных ситуаций».

Предполагается, что Минприроды составит список всех объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не внесенных в ГРОРО. Продлить их работу регионы смогут, если обоснуют невозможность использования других объектов захоронения и утвердят планы создания замещающих объектов. Если регион не заключит договор на разработку проектной документации и концессионного соглашения по созданию замещающего объекта до 1 января 2027 года, он утратит возможность эксплуатации «временного» полигона.

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе Дмитрия Патрушева, о сложностях в отдельных регионах (по данным Минприроды, их 25), связанных с эксплуатацией временных полигонов после 1 января 2026 года, «на уровне правительства известно» и необходимые поручения Минприроды получило. В числе причин сложившейся ситуации регулятор называет экономические трудности, из-за чего инвесторы сдвинули сроки реализации проектов «вправо»; а также то, что для эффективной эксплуатации новых объектов требуется тщательный подбор земельных участков, который будет учитывать их возможное влияние на экологическую ситуацию и оптимальную логистику. В некоторых субъектах подбор земельных участков требует длительного времени.

У властей «есть понимание, как урегулировать» ситуацию: идет строительство новых объектов по обращению с ТКО (за прошедшие шесть лет создано около 300 объектов, до 2030 года должно появиться еще не менее 400), предоставляются меры господдержки компаниям, реализующим соответствующие инвестпроекты, создан специальный штаб — Инцидент №58 «Организация системы по обращению с ТКО» («инцидентами» в правительстве обозначаются проектные инициативы по решению конкретных и не терпящих отлагательства проблем).

Законопроекты отдельных регионов, предусматривающие возможность продления эксплуатации полигонов (например, Омской и Брянской областей), вероятно, также являются частью решения проблемы: «проработка законопроектов ведется совместно с Минприроды», говорят в Белом доме.

При этом «важна не просто возможность пролонгации использования полигонов» — как подчеркивают в пресс-службе вице-премьера, омским законопроектом предусматривается обязательство регионов по утверждению высшими должностными лицами субъектов РФ планов мероприятий по строительству новой инфраструктуры, закреплена персональная ответственность на уровне не ниже заместителя главы правительства региона за обеспечением своевременного ввода замещающих мощностей и прописаны сроки завершения основных этапов работ.

Очередное продление сроков эксплуатации «старых» объектов размещения ТКО превращает переходные положения в постоянную норму, уверена гендиректор компании «ENV-Консалтинг» Ирина Демина. По ее мнению, если инфраструктура не создана более чем за десять лет, создание ее за год-полтора выглядит «сомнительно и излишне оптимистично»: даже при идеальном сценарии разработка проекта и прохождение государственной экологической и Главгосэкспертизы занимают не менее 12 месяцев. Дополнительно требуются включение объекта в ГРОРО, получение лицензии, оформление КЭР. «Цели нацпроекта "Экологическое благополучие" в такой конфигурации выглядят декларативно, так как невозможно увеличивать обработку и утилизацию, когда базовая инфраструктура размещения отходов ТКО не приведена к требованиям законодательства»,— говорит эксперт.

Очевидно также, что продление работы «старых» свалок создаст ряд сложностей Росприроднадзору, прилагавшему немалые усилия для их закрытия. Ведомству придется ужесточить контроль за такими объектами, что в условиях ограниченных административных ресурсов создаст дополнительную нагрузку на его сотрудников. На момент написания статьи на запрос “Ъ” в Росприроднадзоре не ответили.

