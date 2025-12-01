Россия не готова вводить запрет на полеты в Венесуэлу

На данный момент российские авиационные власти не планируют вводить запрет на полеты в Венесуэлу. Об этом «РИА Новости» сообщили в Министерстве транспорта России.

Авиакомпания Conviasa, которая осуществляет рейсы из России в Венесуэлу, не заявляла об отмене перелетов, добавили в ведомстве.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Сегодня российский туроператор Pegas Touristik отменил все туры в страну до конца февраля 2026 года. В компании объяснили, что вынуждены пойти на этот шаг из-за угрозы безопасности для гражданских воздушных судов. Клиентам предложат взамен поездку на Кубу.

Венесуэла назвала заявление Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства нарушением международного права и обратилась в ООН с просьбой осудить действия президента США.

