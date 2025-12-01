Pegas Touristik отменил рейсы в Венесуэлу до конца февраля 2026 года

Туроператор Pegas Touristik решил отменить все рейсы в Венесуэлу до конца февраля 2026 года, сообщается на сайте АТОР. В компании пояснили, что вынуждены пойти на этот шаг из-за угрозы безопасности для гражданских воздушных судов из-за обострения международной обстановки вокруг Венесуэлы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панорама столицы Венесуэлы Каракаса

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Панорама столицы Венесуэлы Каракаса

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Туристам предложен альтернативный вариант отдыха — размещение в отелях на Кубе аналогичного или более высокого класса. В случае отмены бронирования возвращенные средства будут зачислены на депозит и могут быть использованы для выбора других направлений. Россиян, которые уже находятся в Венесуэле, планируется вывезти специальным рейсом партнерской авиакомпании с острова Маргарита.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Решение стало частью американской линии давления на президента Николаса Мадуро, которого Вашингтон считает нелегитимным, и расценивается как возможный шаг к началу наземной военной операции в стране.

Подробности — в материале «Ъ» «Вашингтон прощупывает почву под вторжение».