На Кубани число производителей БПЛА увеличилось в 1,7 раза

По сравнению с прошлым годом количество производителей БПЛА в Краснодарском крае увеличилось в 1,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас на территории края около 10 предприятий специализируются на производстве радиоэлектронной продукции, еще столько же выпускают БПЛА для различных отраслей экономики. Планируется запуск еще двух производств радиоуправляемых беспилотников и комплектующих для них. В рамках реализации национального проекта Беспилотные авиационные системы учредили специализированную организацию — Научно-производственный центр «Техносфера».

По словам исполняющего обязанности министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрия Хмелько, основными направлениями предприятия станет создание БПЛА для сельского хозяйства, земледелия и туризма. В центре будут расположены консультационно-аналитический центр, который будет информировать специалистов по вопросам законодательства, мер федеральной и краевой поддержки, а также о взаимодействии с регуляторами отрасли. Планируется запуск учебного центра с полетными зонами, учебным классом, лабораторией и лекторием. В инфраструктуру также войдут центр мониторинга полетов, летно-испытательный комплекс и региональный Центр обработки данных аэросъемки. НПЦ на следующем этапе своего развития примет участие в конкурсе на получение федерального финансирования для технического оснащения. Это позволит оборудовать производственные линии и станки, а также создать Центр сертификации.

Вице-губернатор Александр Руппель также сообщил, что в крае разработана комплексная система поддержки новых технологий. В региональном минпроме действует восемь направлений субсидирования. Также Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы и гранты. На Кубани намерены продолжать стимулировать разработки индустриальных компаний. Планируется внедрять специализированные меры поддержки для роботизации предприятий и производства БАС.

Алина Зорина