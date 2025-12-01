Военный суд приговорил жителя Ставрополя к 13 годам за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставрополя Виктора Крымского к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену, подготовку терактов и участие в украинской экстремистской организации «Правый сектор» (признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 18 июня 2024 года обвиняемый сделал скриншот карты с расположением боевой машины войсковой части, обеспечивающей противовоздушную оборону аэропорта и промышленного центра Адлера. Снимок с графическими пометками он передал участнику «Правого сектора» (организация признана в России террористической и запрещена). Также подсудимый направил изображение расположения военной части в Сочи, отметив на нем цистерны и подземные резервуары с горючим, железнодорожные пути, контейнеры с боеприпасами и места дислокации подразделений.

28 июня ответчик записал видеообращение о добровольном вступлении в экстремистскую организацию. Он обязался по заданию украинских кураторов выбрать объекты для терактов, провести их разведку, найти место для хранения компонентов самодельного зажигательного устройства и приобрести необходимые материалы.

3 июля обвиняемый прибыл к войсковой части в Ставрополе, где сфотографировал технику, личный состав и вооружение. Полученные данные он передал участникам «Правого сектора» (организация признана в России террористической и запрещена). Крымский также направил координаты зданий УФСБ по Ставропольскому краю, правительства региона, избирательной комиссии и краевой думы.

10 августа он сделал скриншот здания избирательной комиссии края, обозначив входы и въезды, а 16 августа повторно прибыл туда для дополнительного сбора информации. Помимо разведки, Крымский приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

29 августа 2024 года деятельность обвиняемого пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Решение вынесено в особом порядке после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Крымский признан виновным в ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 282.2, ст. 275 УК РФ (покушение на теракт, участие в экстремистской организации и государственной измене). Первые три года он проведет в тюрьме.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Валентина Любашенко