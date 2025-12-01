Краснодарский край вошел в тройку лидеров по отказам в потребкредитах

Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров по количеству отклоненных заявок на потребительские кредиты. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2025 года доля отказов на Кубани составила 77,6%, сообщает ТАСС.

Первое место по этому показателю заняла Новосибирская область с долей отказов 78,3%, второе — Омская область с 77,8%. Также в пятерку лидеров вошли Кемеровская область (77,3%) и Оренбургская область (77,1%).

Наиболее значительный рост доли отказов по сравнению с октябрем 2024 года зафиксирован в столичных регионах. В Москве этот показатель увеличился на 11 п. п., в Московской области и Санкт-Петербурге — на 10,1 п. п. Самарская и Нижегородская области показали рост на 9,9 и 9,4 п. п. соответственно.

Меньше всего доля отказов выросла в Забайкальском (5,5 п. п.) и Хабаровском (5,8 п. п.) краях, Иркутской области (6,3 п. п.), Ставропольском крае (6,4 п. п.) и Башкортостане (6,5 п. п.).

По всей России доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в октябре 2025 года достигла 76% — это на 8,5 п. п. выше, чем год назад. По сравнению с сентябрем показатель вырос на 1,3 п. п. и продолжает увеличиваться второй месяц подряд.

«Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты остается на довольно высоком уровне из-за сокращения банками аппетита к риску. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Алина Зорина