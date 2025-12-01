В ЗСК обсудили строительство АПК «Безопасный город»

В Законодательном собрании Краснодарского края обсудили ход создания в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На еженедельном совещании, которое провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко, депутаты заслушали отчет руководства министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций о выполненных работах и планах по дальнейшему развертыванию системы.

Как сообщил и.о. министра Сергей Штриков, первый этап, завершенный в 2024 году, включил создание региональной платформы комплекса с тремя центрами обработки данных в Краснодаре и Сочи, а также запуск платформы видеонаблюдения с функциями видеоаналитики. В этих же городах начали работу единые центры оперативного реагирования, объединяющие автоматизированные системы обеспечения безопасности в единое информационное пространство. Доступ к платформе уже предоставлен правоохранительным органам и администрациям двух крупнейших муниципалитетов края. До конца года система будет переведена на специальное отечественное программное обеспечение.

В 2025 году планируется ввод аналогичных центров в восьми муниципалитетах азово-черноморского побережья, включая Анапу, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, Туапсинский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский и Ейский районы. Второй этап проекта предполагает поэтапное распространение системы на все муниципальные образования региона до 2027 года.

По словам Сергея Штрикова, комплекс объединит 14 подсистем, включая службы оповещения, мониторинга паводковой обстановки и систему 112. Задача проекта — обеспечить раннее выявление угроз и ускорить реагирование на чрезвычайные ситуации.

Депутаты обратили внимание на вопросы защищенности инфраструктуры от кибератак и интеграции с действующими системами видеонаблюдения государственных и коммерческих структур. Председатель комитета по вопросам законности Андрей Горбань сообщил о взаимодействии парламентариев с профильными ведомствами по вопросам нормативного обеспечения проекта. Среди предложений прозвучала инициатива организовать выезд депутатов в один из муниципалитетов для ознакомления с элементами комплекса на месте.

Подводя итоги, Юрий Бурлачко отметил, что регион уже располагает значимой частью инфраструктуры «Безопасного города», особенно на побережье, и призвал сохранить темпы реализации проекта. По итогам обсуждения была утверждена резолюция с рекомендациями для министерства.

Вячеслав Рыжков