Краснодарца осудили на 5,5 лет за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд приговорил 33-летнего жителя Краснодара Нурмагомеда Магомедрасулова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за финансирование терроризма. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд установил, что в январе 2016 года Магомедрасулов по религиозным мотивам перевел через мобильное приложение 1 тыс. руб. со своего банковского счета участнику международной террористической организации. Деньги предназначались для поддержки их деятельности.

Наказание подсудимый будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор вынесен с учетом позиции государственного обвинителя.

Алина Зорина