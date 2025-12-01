КТК перешел на отгрузку нефти через один выносной причал

Каспийский трубопроводный консорциум отгружает нефть с одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-1. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе КТК.

29 ноября морской терминал КТК под Новороссийском подвергся атаке при помощи безэкипажных катеров. В результате было повреждено одно из причальных устройств — ВПУ-2. В консорциуме сообщили, что восстановить его нельзя.

После атаки Минэнерго Казахстана решило перенаправить экспортную нефть на альтернативные маршруты. В прошлый раз объекты КТК под Новороссийском попали под удар ВСУ 25 ноября. Тогда погрузку нефти на терминале остановили на один день.

Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Основными акционерами выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%). Получатели нефти — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и другие), Азии, а также США.

