На Дону восьмиэтажный дом сдан после банкротства застройщика

В Новочеркасске введен в эксплуатацию восьмиэтажный дом на ул. Дубовского, 18, где получат квартиры 36 дольщиков, пострадавших от банкротства первоначального застройщика. Об этом сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на пресс-службу Фонда развития территорий.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, здание общей площадью свыше 9 тыс. кв. м включает подземную парковку. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, и покупатели квартир вскоре получат ключи.

«Строительство началось несколько лет назад, но было приостановлено из-за банкротства ЖСК «Дубовской». Достроить объект помогли федеральные и региональные программы поддержки обманутых дольщиков. Работы завершило ООО «УМС Минераловодское» в качестве генерального подрядчика», — говорится в сообщении.

Валентина Любашенко