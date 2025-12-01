В бирже промышленной кооперации участвовали более 100 компаний Дона

Более 100 предприятий Ростовской области приняли участие в бирже промышленной кооперации, организаторами которой выступили Торгово-промышленная палата региона и департамент экономики южной столицы. Об этом сообщила пресс-служба донской ТПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ростовской области Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ростовской области

В пресс-службе уточнили, что мероприятие проходило на территории КВЦ «ДонЭкспоцентр» в формате b2b-переговоров, в рамках первого промышленного форума Ростова-на-Дону, в котором участвовали свыше 200 человек. «35 предприятий презентовали свои производства в рамках биржи», – уточнили в ТПП.

Здесь добавили, что прямые переговоры состоялись между представителями крупных компаний Дона, в том числе, со специалистами в инженерно-технологической, конструкторско-дизайнерской и организационно-производственной сферах.

По мнению заместителя главы администрации города по экономике Виталия Золотухина, несмотря на трудности, бизнес в Ростове развивается. «Индекс промпроизводства составляет 103,1%. Валовой городской продукт с начала 2025 года достиг 565 млрд руб. За первое полугодие предприятия освоили 83 млрд руб. инвестиций. В Ростове зарегистрировано свыше 74 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и 133 тыс. самозанятых», – уточнил господин Золотухин.

Старший менеджер по продажам АО «РИФ» Юлия Кулешова отметила, что партнерство с другими компаниями является одним из наиболее эффективных способов расширения клиентской базы. Завод проектирует и строит катера размером от 4,5 м до 19 м. Суда поставляются на российский рынок, в страны ближнего зарубежья, Европы и Африки.

Представители ООО «НТ» (завода котельного оборудования) пояснили, что в рамках биржи пытались найти партнеров среди проектных и пуско-наладочных компаний. В основном, предприятие работает с газовым и дизельным топливом. Сейчас рассматривает возможность расширения ассортимента и работы с твердым топливом.

Но не только промышленные компании участвовали в работе биржи. Так, медцентр «Гиппократ ПЛЮС» представил проект по взаимодействию с крупными предприятиями. «Важно своевременно оказать помощь. Наш сервис предоставляет различные варианты для оперативного решения вопросов», – заверил коммерческий директор сети медцентров «Гиппократ-холдинг» Герман Медведев.

По словам представителей организаторов, биржа выявила растущий интерес у предприятий к межрегиональной промышленной кооперации. Компании активно обсуждали возможности сотрудничества с представителями бизнес-сообщества не только Дона, но и соседних регионов, в первую очередь, с ДНР и ЛНР, пояснили, например, в ТПП Ростовской области.

Здесь напомнили, что на специализированном портале Ростова-на-Дону ведется реестр запросов производственных компаний, что позволяет им загрузить свои производства, повысить эффективности работы и расширить географию поставок.

Ефим Мартов