В 2026 году в ОЭЗ Санкт-Петербург запустят 11 новых технологичных производств

В следующем году на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) Санкт-Петербург планируют ввести в эксплуатацию 11 новых высокотехнологичных производств. Об этом стало известно по итогам заседания городского правительства в понедельник, 17 ноября.

Как отметили в пресс-службе Смольного, в новом Генплане Петербург нарастил промышленные территории на 700 гектаров, сохранив земли промышленного назначения, а не передав их под жилую застройку.

За первое полугодие 2025 года резиденты вложили в свои проекты в ОЭЗ более 15,3 млрд рублей. Этот показатель на 60% превысил результат за аналогичный период прошлого года, сообщили в администрации Петербурга.

В настоящий момент на территории петербургской ОЭЗ насчитывается 68 резидентов. С 2006 года объем инвестиций превысил 142 млрд рублей. Предприятия обеспечивают город 8 тыс. рабочими местами.

Андрей Цедрик