Одиннадцать друзей ОЭЗ

Вчера на заседании правительства Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов заявил, что в следующем году в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» планируется ввести в эксплуатацию 11 новых производств. Между тем сроки строительства многих производств задерживаются минимум на год-два. Эксперты подтверждают, что сдвиг сроков в большинстве случае носит объективный характер и не является признаком системных проблем.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Губернатор Беглов напомнил, что в новом Генплане город нарастил промышленные территории на 700 га, сохранил земли промышленного назначения, а не передал их под жилую застройку. По данным Смольного, за первое полугодие 2025 года резиденты вложили более 15,3 млрд рублей инвестиций в свои проекты, что на 60% больше результатов за аналогичный период прошлого года. 11 новых производств, планируемых к открытию в 2026 году,— это предприятия по производству радиоэлектронной продукции, газотурбинных двигателей, инновационного сценического оборудования и ряд других, говорится в сообщении Смольного.

Как уточнили в пресс-службе ОЭЗ, речь идет о производствах, расположенных на площадке Новоорловская. Так, например, в следующем году запустить производство промышленных роботов, автоматизированных систем хранения и подъемно-транспортных систем планирует ООО «Семаргл». Компания получила разрешение на строительство (РНС) в конце мая текущего года и сооружает производственный комплекс на площади 7,7 тыс. кв. м. На сентябрь 2026 года намечено открытие первой очереди ООО «Завод электроаппарат» (входит в АО ВО «Электроаппарат») по производству электротехнического оборудования. В 2027 году предприятие рассчитывает запустить в ОЭЗ вторую очередь.

Между тем сложно не заметить, что многие из резидентов ОЭЗ, планирующих открыть производства в следующем году, ведут строительство с задержкой сроков. Так, например, занимающееся выпуском многослойных конструкций из полимерных композиционных материалов ООО «ЛС-Инжиниринг» планировало построить на участке 1,8 га первую очередь научно-производственного комплекса в 2023 году, а вторую — в 2025 году. ООО «Сценические инновации» планировало, что его предприятие по выпуску высокотехнологичного оборудования для театров запустят в ОЭЗ в первом квартале 2025 года. ООО «ИнСтелРус» собиралось запустить первую очередь предприятия по производству цельностеклянных конструкций (мощностью примерно 25 тыс. кв. м стеклянных конструкций в месяц) в конце 2024 года, а вторую (мощностью около 15 тыс. кв. м) — в начале текущего года.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева говорит, что сдвиг вправо сроков запуска высокотехнологичных производств резидентов ОЭЗ вполне объясним и не является признаком системной проблемы. «В настоящее время предприятия сталкиваются с объективными трудностями: нестабильность поставок оборудования, дефицит отдельных материалов, высокая волатильность на финансовых рынках, а также влияние ключевой ставки на стоимость капитала. Даже при наличии налоговых и административных преференций такие факторы могут приводить к временным задержкам»,— констатирует эксперт. В обычной экономической среде подобные ситуации тоже встречаются и считаются нормальными для высокотехнологичных проектов, которые требуют сложной логистики и длительной подготовки оборудования, добавляет госпожа Косарева.

По ее мнению, наибольшую экономическую значимость имеют производства, ориентированные на внутренний рынок. Например, фармацевтические и биотехнологические компании, являющиеся резидентами ОЭЗ, обеспечивают отечественную потребность в жизненно необходимых препаратах и медицинских материалах. Также важно развитие локальных производств стекла и инженерных решений, используемых в строительстве и промышленности, что снижает зависимость города и страны от импорта.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», в прошлом году ОЭЗ «Санкт-Петербург» присоединила к своим территориям две новые площадки, «Шушары» и «Парнас», тем самым расширившись почти вдвое — до 337 га. Ввод площадки «Шушары» запланирован на 2031 год, площадки «Парнас» — на 2027-й, сообщает Смольный.

