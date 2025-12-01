В Советском районе Ростова возбудили дело о хранении наркотиков

Инспекторы ДПС в Советском районе Ростова-на-Дону задержали пешехода с признаками опьянения, у которого при досмотре обнаружили 0,96 гр. мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 28 ноября 2025 года во время патрулирования сотрудники ОСБ ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области обратили внимание на гражданина с неустойчивой походкой. На вопросы полицейских он заявил, что «запрещенных веществ не употреблял и при себе не имеет». Для установления обстоятельств его доставили в отдел полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону.

При личном досмотре в кармане джинсов обнаружили сверток из черной изоленты с магнитом и прозрачный пакет с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество содержит наркотическое средство мефедрон.

Следствие установило, что гражданин незаконно приобрел и хранил наркотик для личного употребления без цели сбыта. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ).

Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Валентина Любашенко