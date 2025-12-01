В отношении администратора одного из Telegram-каналов в Ростовской области возбуждено уголовное дело за съемки атак БПЛА и распространение видео в сети интернет с собственными комментариями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В целом в регионе в 2025 году зафиксировано пять фактов фиксации воздушных атак с последующим размещением видеоматериалов в сети. По всем фактам материалы проверки направлены в региональное правительство.

«В отношении трех лиц уже составлены административные протоколы, мировой суд назначил нарушителям наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. каждому»,— отметили в ведомстве.

Кроме этого, выявлен нарушитель, ведший съемку недавней воздушной атаки на Таганрог, а затем опубликовавший видео в сети интернет.

Губернатор Юрий Слюсарь призвал руководителей муниципалитетов активно информировать граждан о полном запрете на съемку, а также на распространение этого контента в сети.

Наталья Белоштейн