Miami Herald: Трамп поставил ультиматум Мадуро

Президент США Дональд Трамп потребовал от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот покинул страну вместе со сторонниками. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Телефонный разговор президентов США и Венесуэлы состоялся на позапрошлой неделе, сообщала газета The New York Times (NYT). По информации газеты, беседа прошла за несколько дней до того, как Госдеп признал «картель Солнц» террористической организацией. Власти США считают, что картель возглавляет Николас Мадуро.

По информации Miami Herald, диалог президентов США и Венесуэлы зашел в тупик из-за противоположных позиций сторон. По словам источников издания, господин Трамп гарантировал президенту Венесуэлы, его жене и сыну безопасный выезд из страны, если господин Мадуро уйдет в отставку.

Как сообщил источник Miami Herald, господин Мадуро потребовал амнистии для себя, своих помощников и их семей, так как большинство из них столкнулись с санкциями и уголовными обвинениями со стороны Вашингтона. Взамен президент пообещал провести в Венесуэле свободные выборы. США требования Венесуэлы отклонили и потребовали, чтобы господин Мадуро немедленно ушел в отставку.

29 ноября Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Накануне президент США заявлял, что вооруженные силы США «очень скоро» начнут наземные операции по истреблению наркокартелей.

США регулярно наносят удары по венесуэльским судам в Карибском море с сентября. Николас Мадуро считает операцию США незаконной и обвиняет их в попытке свержения власти в стране.