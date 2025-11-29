NYT: Трамп и Мадуро обсуждали возможную встречу

Президенты США Дональд Трамп и Венесуэлы Николас Мадуро на прошлой неделе провели телефонный разговор, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По информации газеты, они обсуждали возможную встречу в Соединенных Штатах.

В разговоре участвовал в том числе госсекретарь США Марко Рубио. По словам собеседников NYT, телефонный разговор прошел за несколько дней до того, как Госдеп признал «картель Солнц» (Cartel de los Soles) террористической организацией. Власти США считают, что картель, который занимается наркоторговлей, возглавляет Николас Мадуро.

С начала сентября США наносят удары по судам, которые, по данным американской разведки, причастны к перевозке наркотиков. Николас Мадуро называл операцию Соединенных Штатов незаконной и обвинял Вашингтон в попытках свергнуть власть в Венесуэле. В конце ноября Дональд Трамп заявил, что «очень скоро» американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше.