В Таганроге завершили прививочную кампанию против гриппа
В Таганроге 1 декабря завершается прививочная кампания против сезонного гриппа. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным Роспотребнадзора Ростовской области, вакцину от гриппа получили 122,3 тыс. жителей города, что составляет 50,6% населения.
«Многие предприятия проявили свою социальную ответственность и также приобрели дополнительную вакцину для своих сотрудников», — уточнила глава Таганрога.