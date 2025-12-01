Суд поддержал прокуратуру Дона в обязательстве ТСЖ контролировать качество воды

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил обязанность товариществ собственников жилья контролировать качество питьевой и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд рассмотрел представление прокуратуры Ростовской области, которая обжаловала апелляционное определение областного суда. Прокуратура требовала обязать ТСЖ дома на улице Жмайлова в Ростове-на-Дону разработать и согласовать программу производственного контроля качества водоснабжения.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, сославшись на нормы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Однако апелляционная инстанция отменила это решение, указав, что программу должна создавать организация, эксплуатирующая централизованные системы водоснабжения.

Кассация не согласилась с выводами апелляции. Судебная коллегия отметила, что согласно действующему законодательству ТСЖ несет ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме, включая системы холодного и горячего водоснабжения. Товарищество обязано контролировать качество и безопасность воды и разработать соответствующую производственную программу.

Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в Ростовский областной суд.

Константин Соловьев