На Дону женщину госпитализировали после травмирования грузовым поездом

В Ростовской области на железнодорожном перегоне «Пролетарская — Шаблиевская» грузовой поезд травмировал местную жительницу. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Кавказского федерального округа.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил безопасного поведения. Сотрудники полиции установили личность пострадавшей — ею оказалась 53-летняя жительница Пролетарска.

Константин Соловьев

