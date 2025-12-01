На Дону женщину госпитализировали после травмирования грузовым поездом

В Ростовской области на железнодорожном перегоне «Пролетарская — Шаблиевская» грузовой поезд травмировал местную жительницу. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Кавказского федерального округа.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил безопасного поведения. Сотрудники полиции установили личность пострадавшей — ею оказалась 53-летняя жительница Пролетарска.

Константин Соловьев