В Краснодаре за неделю эвакуировали 412 автомобилей

412 транспортных средств эвакуировали с улиц Краснодара за прошедшую неделю, с 24 по 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства краевого центра.

Эвакуированные автомобили переместили на специальную стоянку. Чаще всего специалисты забирали машины с улиц Красной, Бабушкина, Буденного, Головатого, Янковского, Мира, Железнодорожной, Рашпилевской и Постовой.

На прошлой неделе, с 17 по 23 ноября, с улиц Краснодара на спецстоянку отправили 417 транспортных средств. Всего с начала 2025 года в краевом центре эвакуировали более 16,2 тыс. автомобилей.

Зорина Алина