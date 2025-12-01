«Новосибирскавтодор» отремонтирует аэродром в Барнауле за 2,9 млрд рублей

АО «Новосибирскавтодор», базирующееся в Новосибирске, займется ремонтом аэродромной инфраструктуры барнаульского аэропорта. Компания предложила выполнить работы за 2,9 млрд руб. при начальной цене закупки 3,3 млрд руб. Работы начнутся в 2025 году и завершатся до 31 декабря 2027-го, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

Ранее конкурс был приостановлен по жалобе кемеровской строительной компании «СДС-строй». Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев жалобу, выдала заказчику предписание о внесении в проект контракта корректировок и повторном направлении его на подпись победителю закупки.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить капремонт бетонных и асфальтобетонных покрытий взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перрона, обновление светосигнального оборудования. Заказчик — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

АО «Новосибирскавтодор» в настоящее время по заказу Ространсмодернизации выполняет реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево (Новосибирск). Компания предложила выполнить работы за 4,948 млрд руб. при начальной цене закупки 4,949 млрд руб. Завершить проект планируется до 31 августа 2027 года. В ноябре 2025 года компания выиграла торги на ремонт в томском аэропорту за 958 млн руб., срок выполнения контракта — декабрь 2026 года.

АО «Новосибирскавтодор» включает 15 филиалов, в том числе два представительства в Новосибирской области и Алтайском крае. Специализируется на строительстве и ремонте автомобильных дорог. По данным Rusprofile, выручка компании в 2024 году составила 26 млрд руб., убыток — 868 млн руб.

Лолита Белова