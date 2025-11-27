«Новосибирскавтодор» выиграл торги на ремонт в томском аэропорту за 958 млн руб.

АО «Новосибирскавтодор» выиграло торги на право проведения капитального ремонта в международном аэропорту Томска имени Н. И. Камова. Стартовая цена контракта составила около 958 млн руб., указывается на портале госзакупок.

Согласно документации, компании предстоит завершить работы в декабре 2026 года. Ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект капремонта перрона, соединительной рулежной дорожки и светосигнального оборудования аэропорта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Новосибирскавтодор» зарегистрировано в 1995 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2024 году выручка организации составила 26,4 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе прошлого года в аэропорту Томска был запущен новый пассажирский терминал для внутренних перевозок, который рассчитан на 1 млн пассажиров в год. На период до 2030 года ожидаемый рост пассажиропотока составит 1,1 млн человек в год.

