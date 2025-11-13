«СДС-Строй» поборолся за аэропорт

В закупке по выбору подрядчика для выполнения капитального ремонта аэродрома в аэропорту Барнаула выявлены нарушения. Начальная цена контракта составляла 3,27 млрд руб. Комиссия ФАС России, рассмотрев жалобу участника — строительной компании из Кузбасса ООО «СДС-Строй», — установила, что из пяти пунктов в контракте, на которые пожаловался подрядчик, один содержит признаки административного правонарушения. В частности, установлено, что срок выполнения работ, указанный в проекте, превышает срок действия контракта. По мнению юристов, выявленное нарушение не приведет к отмене результатов и проведению повторных торгов. Цель предписания ФАС — исправить документ, а не отменить итог. Тем не менее, у стройорганизации есть возможность оспорить выбор подрядчика, полагают эксперты.

«СДС-Строй» был готов выполнить капремонт аэродрома барнаульского аэропорта по начальной цене контракта

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ «СДС-Строй» был готов выполнить капремонт аэродрома барнаульского аэропорта по начальной цене контракта

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрела жалобу ООО «СДС-Строй» на действия организатора закупки по выбору подрядчика для выполнения капитального ремонта аэродрома в аэропорту Барнаула. Конкурс был объявлен ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» 10 октября этого года и завершился 6 ноября. Начальная максимальная цена контракта составляла 3,27 млрд руб. На участие в закупке подали заявки два претендента. 6 ноября были подведены итоги, согласно которым тендер выиграл подрядчик, предложивший наименьшую сумму за работы: 2,9 млрд руб., указано на портале «ЕИС Закупки». Название победившей в конкурсе компании до заключения контракта не раскрывается.

Второй участник — ООО «СДС-Строй» — предложивший исполнить контракт по начальной максимальной цене (3,27 млрд руб.), подал жалобу в антимонопольное ведомство. В заявлении исполнительный директор компании Семен Демидов отметил, что некоторые требования заказчика нарушают законы и ограничивают конкуренцию.

ООО «СДС–Строй» зарегистрировано в Кемерове в 2006 году, работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Учредителями общества являются ООО «Бизнес-Технологии» и ООО «Шевелевское», каждое владеет 50% долей. Выручка компании в 2024 году составила 31,8 млрд руб., чистая прибыль — 46 млн руб.

В частности, в строительной компании посчитали, что конкурсная документация содержит ряд противоречий, не позволяющих потенциальным участникам сформировать четкое понятие об условиях закупки. Например, организация указала на неопределенность в сроках выполнения работ и размере обеспечения исполнения контракта. В проекте договора говорится, что размер обеспечения контракта составляет 30%, однако не уточняется, от какого именно значения следует отсчитывать эти 30%. «Кредитные организации отказывают нашему предприятию в выдаче независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта, обосновывая это неопределенностью конкурсной документации»,— указано в жалобе.

Кроме того, в проекте контракта имеются противоречивые условия, которые необоснованно сужают круг потенциальных участников и противоречат технологии работ, отметил в жалобе Семен Демидов.

Рассмотрев жалобу, антимонопольный орган счел обоснованным лишь один из пяти пунктов, на которые обратил внимание подрядчик. В частности, установила ФАС, срок выполнения работ, указанный в проекте, превышает срок действия контракта, что является признаком административного правонарушения.

«Передать материалы соответствующему должностному лицу управления контроля размещения государственного заказа ФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении»,— говорится в решении ведомства. Заказчику выдано предписание, согласно которому ему необходимо внести изменения в проект контракта и повторно направить на подпись победителю закупки.

В «СДС-Строй» на запрос «Ъ-Сибирь» о дальнейших действиях по закупке отказались от комментариев.

ФАС не отменила результаты закупки, а лишь выдала предписание об исправлении конкретной ошибки в проекте контракта. Это стандартная практика, когда выявленные нарушения носят устранимый характер и не исказили ход всей процедуры в целом, отмечают эксперты. Тем не менее, «СДС-Строй» вправе оспорить действия заказчика после исполнения предписания ФАС, говорит учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова.

«Также компания имеет право подать иск в суд о признании заключенного контракта ничтожным. Это наиболее радикальный путь, и его перспективы будут зависеть от того, насколько существенным суд сочтет выявленное ФАС нарушение»,— отмечает эксперт.

Шансы компании через суд добиться полной отмены результатов конкурса близки к нулю, считает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «ФАС из пяти замечаний в жалобе согласилась только с одним, при этом данное нарушение касается только проекта самого контракта, а не самой процедуры определения победителя, в этом плане такой спор может закончиться тем, что обнаруженное несоответствие может быть скорректировано заказчиком в установленном законом порядке до заключения самого контракта»,— комментирует эксперт.

Согласно конкурсной документации к закупке, подрядчику предстоит выполнить капремонт бетонных и асфальтобетонных покрытий взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перрона в аэропорту Барнаула, обновить светосигнальное оборудование. Все работы должны завершиться в течение 781 дня с даты заключения контракта.

