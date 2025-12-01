В Екатеринбурге в январе откроют четыре новых платных парковки

С 1 января в Екатеринбурге начнут работу четыре новых платных парковочных пространства — в центре и на территориях, близких к нему, сообщили в городской администрации. Сейчас в городе открыто 105 платных парковок, на которых суммарно можно оставить свыше 5 тыс. автомобилей.

Новые парковки появятся в следующих зонах:

ул. Бориса Ельцина: от ул. Боевых Дружин до ул. Челюскинцев;

ул. Маршала Жукова: от ул. Антона Валека до ул. Боевых Дружин;

ул. Гоголя, от ул. Куйбышева до ул. Малышева;

ул. Фурманова, от ул. Московской до ул. Чапаева.

Оплатить стоянку можно через паркомат, по SMS, на сайте «Парковочное пространство Екатеринбурга», приложении или терминале Сбербанка, приложении «Горпарковки» или наличными в пунктах «Фрисби». Стоимость составляет 50 руб. за час. Плата взимается только с 8:00 до 20:00 — с конца июня парковка по ночам в Екатеринбурге стала бесплатной. В ноябре 2024 года мэрия увеличила число платных парковок с 3 тыс. мест до 5376.

Ирина Пичурина