В Екатеринбурге отменили плату за парковку по ночам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новые правила пользования муниципальными стоянками — парковка по ночам стала бесплатной, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Теперь оплата будет взиматься только с 8:00 до 20:00, что позволит жителям оставлять автомобили на ночь без дополнительной платы на специально оборудованных парковках. В мэрии также отмечают, что жителей перестали штрафовать за неоплаченную стоянку после 20:00 еще весной.

Напомним, о планах отменить плату за парковку по ночам власти Екатеринбурга объявили в начале марта. В администрации также готовят правила парковки по месту жительства горожан, живущих в центре города: стоимость парковочного места для резидентов составит 3 тыс. руб. в год, а многодетные семьи смогут парковать один автомобиль бесплатно.

Ирина Пичурина