Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за 9 месяцев упала на 50%

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) по МСФО за девять месяцев 2025 года составила 24,5 млрд руб. Это на 49,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности.

Выручка «Аэрофлота» за отчетный период выросла на 6,3% год к году, до 676,5 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 7,2%, до 636 966 млн руб., что в группе связали с ростом доходных ставок и увеличением пассажирооборота. Выручка от грузовых перевозок снизилась на 3,3%, до 22,5 млрд руб., на фоне снижения объемов грузовых перевозок на 11,3%.

Чистая прибыль группы выросла на 78,9%, до 107,2 млрд руб. Операционные расходы «Аэрофлота» снизились на 3,9%, до 532,7 млрд руб.

В октябре «Аэрофлот» прошел сертификацию на проведение ремонта авиадвигателей, установленных на самолетах Boeing и Airbus. В группе была создана отдельная компания — АО «АэроТрастТехникс», о чем рассказывал глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «Ъ».

