Замначальника ГУ МВД России по Ростовской области назначен Виталий Исаков

Начальник ГУ МВД по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий представил личному составу врио заместителя начальника — начальника полиции донского Главка полковника полиции Виталия Исакова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Виталий Исаков начал службу в органах внутренних дел с 1998 года, в последние годы занимал различные руководящие должности в подразделениях полиции, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Наталья Белоштейн