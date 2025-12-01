Тамбовский министр экологии и природных ресурсов избавился от приставки «врио»

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о назначении Дмитрия Сомова на пост министра экологии и природных ресурсов региона на еженедельной планерке главы региона. Ранее он занимал эту должность с приставкой «врио».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области

Дмитрий Сомов в 2006 году окончил Московский пограничный институт ФСБ России по специальности «Юриспруденция». До 2020 года служил на офицерских должностях в органах безопасности разных регионов России и в представительстве в Беларуси, старший офицер. С марта 2022 года занимал пост замглавы тамбовского города Рассказово, на котором курировал вопросы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами. С января 2024-го работал заместителем регионального министра экологии — начальником управления природопользования. Курировал вопросы в сфере использования и охраны водных объектов, безопасности гидротехнических сооружений.

Господин Сомов занял пост в статусе врио в феврале после того, как в конце января должность по собственному желанию покинула Алла Албегова, которая была министром с июля 2023 года. О назначении на должность министра господина Сомова стало известно двумя неделями ранее.

Ульяна Ларионова