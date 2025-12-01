«Россети Кубань» стала частью «Россети Юг»

Группа «Россети» завершила укрупнение сетевых активов на юге страны, оформив присоединение АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг». Сведения о прекращении деятельности кубанской компании и переходе ее прав и обязательств внесены в ЕГРЮЛ. В холдинге заявляют, что консолидация должна повысить управленческую эффективность и устранить дублирование функций, при этом производственные подразделения «Россети Кубань» продолжат работу в составе нового филиала «Кубаньэнерго».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин отметил, что компании исторически взаимодействовали в общем контуре электросетевого хозяйства Южного федерального округа, и объединение, по его оценке, позволит получить дополнительный синергетический эффект. ПАО «Россети Юг» после реорганизации будет отвечать за электроснабжение в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии, Краснодарском крае, Адыгее и на федеральной территории «Сириус», где и разместится филиал «Кубаньэнерго».

Решения о реорганизации были утверждены общими собраниями акционеров обеих компаний, а совет директоров «Россетей» одобрил прекращение участия материнской структуры в «Россети Кубань». Конвертация акций проведена согласно коэффициентам, утвержденным акционерами, после чего к «Россети Юг» перешли все права и обязанности присоединенного общества.

Вячеслав Рыжков