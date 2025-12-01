Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета «добить» раненых в Карибском море

Президент США Дональд Трамп пообещал проверить сообщения, согласно которым шеф Пентагона Пит Хегсет якобы отдавал приказ ликвидировать выживших после удара по катеру в Карибском море. Об этом господин Трамп заявил на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Schwartz / Reuters Фото: Aaron Schwartz / Reuters

«Мы посмотрим, мы разберемся»,— уточнил американский президент (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). При этом господин Трамп подчеркнул, что не видит смысла в повторной атаке. По его словам, Пит Хегсет придерживается аналогичной позиции.

Кроме того, сказал глава государства, шеф Пентагона заверил его, что не отдавал подобного приказа. Информацию о том, что Пит Хегсет потребовал убивать всех находящихся на катерах в Карибском море, со ссылкой на источник сообщала газета The Washington Post.

30 ноября Конгресс США потребовал расследовать обстоятельства удара американской армии по судну в Карибском море 2 сентября. По версии Пентагона, это был «точечный удар» по быстроходному катеру. Судьба экипажа неизвестна.

В середине ноября Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное копье»), направленной против наркокартелей в Западном полушарии. Власти США намерены ликвидировать «наркотеррористов» и пресечь проникновение наркотиков на территорию страны.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Вашингтон прощупывает почву под вторжение».