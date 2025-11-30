WP: Конгресс США проверит приказ Хегсета «убить всех» на судне в Карибском море

Члены Конгресса США требуют расследовать удар американской армии по судну в Карибском море. Причиной стали сообщения СМИ о том, что глава Пентагона Пит Хегсет якобы отдавал устный приказ «убить всех» на борту. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Фото: Erika Santelices / Reuters

Фото: Erika Santelices / Reuters

Вечером 28 ноября сенаторы Роджер Уикер и Джек Рид выступили с заявлением. В нем указано, что комитет осведомлен о публикациях в СМИ о действиях главы Пентагона и направил запросы в Министерство войны США.

Удар по судну в Карибском море был нанесен 2 сентября. Пентагон заявил, что речь шла о «точечном ударе» по быстроходному катеру. О судьбе экипажа данные не приводились. На этой неделе The Washington Post заявила, что в тот день американские моряки добивали предполагаемых членов наркомафии, которым удалось выжить после первого ракетного удара по судну.