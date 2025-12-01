Паром Seabridge возобновит рейсы между Трабзоном и Сочи с 8 декабря

Регулярное пассажирское сообщение между Трабзоном и Сочи планируется восстановить с 8 декабря после согласований уполномоченных органов России и Турции. Об этом «Ъ-Сочи» рассказал генеральный директор «СВС Шиппинг» и член совета директоров Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Он уточнил, что после достижения взаимопонимания между Минтрансом и МИД двух стран, а также согласования с руководством Росморречфлота паром Seabridge вновь начнет курсировать дважды в неделю. На первый рейс предусмотрены льготные тарифы, билеты будут доступны только в кассах линий в Сочи и Трабзоне.

Ранее паром, который должен был совершить первый за 14 лет рейс, не получил разрешение на вход в порт Сочи и, проведя более 2,5 суток в ожидании, вернулся в Трабзон. До этого администрация курорта не раз отказывала в возобновлении линии, ссылаясь на неподготовленность инфраструктуры и отсутствие условий для досмотра транспортных средств.

Регулярное паромное сообщение между городами действовало с 1993 года, однако в 2011 году было полностью прекращено на фоне снижения пассажиропотока и объемов перевозок. Попытки запуска линии предпринимались несколько раз, но безуспешно: сочинский порт ориентирован на прием пассажирских и круизных судов, тогда как обслуживание грузопассажирских переправ требовало дополнительного оборудования.

Весной 2025 года власти снова подняли вопрос о восстановлении маршрута, однако отсутствие условий для проверки иностранных судов стало причиной отказа. Позже «СВС Шиппинг» и турецкие партнеры получили разрешение Росморречфлота, и в октябре был выполнен пробный рейс. Но судно не пустили в порт, поскольку заход, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, не был согласован с местными властями.

В ответ компания направила открытое письмо губернатору, подчеркнув, что Seabridge перевозил и будет перевозить только пассажиров и легковые автомобили. Власти Сочи настаивали на соблюдении правил безопасности и предварительном согласовании с федеральными ведомствами.

5 ноября паром вышел из Трабзона с 20 пассажирами и подошел к Сочи утром 6 ноября. Судно находилось на рейде более 40 часов — по информации перевозчика, из-за учений флота. Несмотря на последующее разрешение на вход во внутренние воды РФ, решение о швартовке так и не было принято. 8 ноября паром направился обратно в Турцию, а пассажирам предоставили авиабилеты до пунктов назначения.

Юристы отметили, что при необоснованной задержке пассажиры вправе требовать компенсацию как от порта, так и от перевозчика — в зависимости от установленных причин отказа.

Сергей Туркменян подчеркнул, что компания не планирует и ранее не планировала перевозить грузовики, а имеющегося оборудования достаточно для досмотра легковых автомобилей. Новая дата отправления линии будет объявлена после завершения разбирательства.

Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил, что сочинский пункт пропуска по-прежнему испытывает нехватку мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Кроме того, маршруты движения транспорта от порта проходят через исторический центр города, что ограничивает возможности приема грузопассажирских судов и влияет на туристическую привлекательность курорта.

Мария Удовик