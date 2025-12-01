Сочи вошел в топ-10 направлений для отдыха

В декабре Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 8% бронирований.

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

Первое место рейтинга популярных направлений для декабрьского отдыха разделили Москва и Санкт-Петербург. Города собрали по 14% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,3 тыс. руб.

В культурной столице России путешественники предпочли останавливаться в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ялта с 3% бронирований. Во время декабрьского отдыха туристы курорт Крыма в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в декабре также вошли и другие города Краснодарского края. Пятое место занял Краснодар, в котором путешественники проведут в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Седьмое место заняла Красная Поляна. В горах Сочи путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи составляет 9,6 тыс. руб.

Девятое место заняла Анапа, где средняя продолжительность отдыха в декабре составляет четыре ночи. За одну ночь размещения путешественники отдают в среднем 3,7 тыс. руб.

Мария Удовик