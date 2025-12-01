Уголовное дело экс-гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева направлено в суд

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга уголовное дело бывшего генерального директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области

По версии следствия, в августе 2024 года «Гортранс» заключил с коммерческим предприятием договор на техобслуживание автобусов на три года. Работы выполнялись согласно условиям договора, однако «Гортранс» не перечислял оплату в период с августа 2024 года по январь 2025 года. Долг перед контрагентом составил 17 млн руб. В январе Нугаев при личной встрече с руководителем компании предложил частично погасить долг, за что потребовал взятку в 160 тыс. руб. из перечисленной суммы. Эти деньги были переданы ему после поступления на счет предприятия более 3,6 млн руб.

Нугаев вину не признал. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено в связи с раскаянием и помощью следствию.

Сергей Нугаев был арестован и помещен в СИЗО в середине февраля, в августе его перевели под домашний арест. По данным «Ъ-Урал», взятку ему передал директор ООО «Сарс» Евгений Пильников, чья компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

Ирина Пичурина