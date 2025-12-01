В Ростовской области заболеваемость ВИЧ снизилась на 14,4%

В Ростовской области за 10 месяцев 2025 года зафиксировали сокращение заболеваемости ВИЧ-инфекцией (вирус иммунодефицита человека) на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, показатель на 100 тыс. жителей составил 21,8 случая против 25,5 в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным федеральной статистики, в России также наблюдается положительная динамика. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране снизилась на 12,2% — с 37,6 случая на 100 тыс. человек в 2023 году до 33,0 в 2024 году.

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита ежегодно отмечается в мире 1 декабря.

Константин Соловьев